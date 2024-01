De Laurentiis: «Al City è permesso avere 42 squadre e io devo vendere il Bari»

Aurelio De Laurentiis intervenuto al termine della sconfitta in Supercoppa contro l’Inter ha parlato della possibilità di avere una squadra in Arabia citando il City.

Ecco le sue parole:

«Se farei una squadra in Arabia? Quando sono venuto in Arabia non avevo contezza di come questo Paese si stesse trasformando in un contesto e in un momento così rapido. Io mi sono guardato attorno e ho detto: questo Paese fra 1-2-3 anni sarà il vero protagonista del mondo. Dubai, che è stata la meta di tanti europei negli ultimi 15 anni, sembra una cartolina sbiadita: Dubai e Doha non esistono, l’Arabia Saudita mi ha dimostrato di essere qualcosa di importantissimo. Per rispondere alla domanda, se mi fosse permesso, in Italia che è un Paese democratico e siamo tutti squadre, le rispondo che al Manchester City è permesso di fare 42 squadre, a noi no. Ho anche il Bari, che però devo vendere nel giro di tre anni, che vada in A o meno».