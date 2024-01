Corriere dello Sport: “Zerbin al Monza (con Popovic). Frosinone: preso Seck. Tutte le trattative del giorno in A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su tutte le trattative del giorno in serie A.

Il mercato può cambiare anche quando tutto sembra indirizzato: e così se Matija Popovic non va più al Frosinone – per la svista regolamentare ammessa dal club gialloazzurro e il mancato slot da extracomunitario disponibile – il Napoli trova la strada del Monza per la stellina serba, e da Raffaele Palladino finisce anche Alessio Zerbin, per il quale era tutto fatto con il club ciociaro. Il direttore Guido Angelozzi non si è perso minimamente d’animo e in 24 ore ha riannodato un filo estivo, chiudendo con il Torino il prestito del senegalese Demba Seck: il duttile esterno d’attacco oggi sarà a Frosinone. Ora resta aperta la posizione di un terzino sinistro in più da poter mettere a disposizione di Eusebio Di Francesco.

Si era parlato nei giorni scorsi di Adam Masina, ma dal week end scorso in poi la pista più attendibile porta al giovane milanista Davide Bartesaghi, che tra campionato (66’), Champions (2’) e Coppa Italia (10’)con Stefano Pioli ha messo insieme 7 presenze in rossonero. Non è l’unica soluzione, tante ne sono state proposte anche dall’estero, ma l’obiettivo è trovare giocatori già avvezzi alla Serie A per non pagare lo scotto dell’ambientamento al calcio italiano. E la punta? Formalmente Angelozzi chiude a riflessioni sul ruolo, ma se dovesse spuntare un’opzione favorevole sul gong del mercato il Frosinone proverebbe a valutare.

GILA IN PRESSING. Alberto Gilardino aspetta rinforzi dal mercato e nei radar rossoblù c’è sempre quel M’baye Niang svincolato dall’Adana Demirspor e ancora nel mirino dell’Empoli: proprio ieri c’è stato un nuovo contatto tra gli azzurri e l’ex Milan per capire i costi dell’affare. Non solo: ai rossoblù piace molto Petar Musa, accostato anche al Bologna e al Lilla, e non si esclude un tentativo finale per Eldor Shomurodov. Il cambio di allenatore all’AZ Alkmaar dalla settimana scorsa ha ribaltato lo scenario attorno a Dani De Wit, il trequartista olandese con cui la dirigenza dei pugliesi aveva trovato un accordo per portarlo da Roberto D’Aversa.

L’AZ sta mantenendo il punto fermo da quando era nell’aria l’esonero di Jansen: ha tolto De Wit dal mercato rendendo impossibile qualsiasi sviluppo che possa dipendere dalla volontà del capo dell’area tecnica Corvino. Antenne dritte, perché stiamo parlando di un giocatore in scadenza di contratto tra cinque mesi. Se si creasse un’apertura fino all’ultimo secondo del mercato il Lecce sarebbe pronto, ma è evidente che senza un cambio di posizione degli olandesi – magari proprio riflettendo sulla certezza di perdere a zero il trequartista – non sarà possibile riaprire il discorso.

Sono i giorni in cui, a fronte di un’offerta che i pugliesi fanno sapere di non aver ancora ricevuto, Gabriel Strefezza potrà scrivere una nuova pagina del suo futuro: nelle ultime ore arrivano spifferi sul Como per il brasiliano rimasto in panchina contro la Juventus. Infine Udinese: Simone Pafundi e Losanna, tutto ok il trasferimento in prestito per 12 mesi e opzione di acquisto a 15 milioni di euro. Prima di andare rinnoverà di un anno con i friulani.