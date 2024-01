Corriere dello Sport: “Il Cesena tessera Klinsmann jr. Tutte le trattative del giorno in C”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su tutte le trattative del giorno in serie C.

In attesa di notizie relative al fronte offensivo, il Cesena un colpo l’ha piazzato tra i pali, decidendo di mettere sotto contratto Jonathan Klinsmann , ex Los Angeles Galaxy, figlio dell’ex attaccante di Inter, Sampdoria e Monaco Jurgen. Manca ancora l’ufficialità, ma l’operazione è ai dettagli: Klinsmann jr. era svincolato ed è pronto a legarsi ai bianconeri fino al giugno 2026. Piazza un colpo importante il Rimini, che ha convinto Jacopo Sala a scendere in Serie C. Svincolato dallo scorso settembre, il jolly ex Verona e Spezia ha firmato un contratto di un anno e mezzo, dando credito la progetto tecnico della società biancorossa.

Sala vanta oltre 170 presenze tra Bundesliga e Serie A ed è già a disposizione del tecnico Troise. Il diesse della Spal Filippo Fusco è al lavoro per provare a portare in fretta un portiere alla corte del tecnico Colucci, specie ora che Alfonso è fuori per infortunio. Antonio Donnarumma del Padova rimane il primo indiziato, ma per il momento c’è distanza tra domanda e offerta. Il Crotone ufficializza il prestito del centrocampista, ma può giocare anche in difesa, Daniele Altobelli, il cui cartellino è stato rilevato dal Monterosi. Prossima alla chiusura l’operazione con la Pro Vercelli, a Crotone l’attaccante Alessio Nepi, percorso inverso lo faranno il centrocampista Luis Rojas e l’attaccante Dardan Vuthaj . Sempre viva la pista che porta al difensore Luca Marrone. L’Avellino ha ceduto in prestito al Latina, il centrocampista Davide Mazzocco che era fuori lista.

Il Brindisi ha ingaggiato la mezzala Valerio Labriola a titolo temporaneo dal Giugliano. Colpo a centrocampo per il Monopoli che si è assicurato Danilo Bulevardi dal Gubbio: contratto sino al 30 giugno 2025. Il Potenza ha risolto il contratto con il centrocampista Asan Mata e ha mostrato interesse per Samuele Spalluto, attaccante del Monopoli. In uscita uno tra Mattia Rossetti e Luca Gagliano. La Fermana prende dal Brindisi il centrocampista Nicola Malaccari con un contratto biennale. L’Ancona sta trattando il ritorno della mezz’ala Andrea Delcarro, attualmente al Rimini. Un pensieri del club dorico anche Riccardo Calcagni del Novara, operazione meno agevole.