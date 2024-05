Corriere Adriatico: “Ascoli, serve un miracolo. Una doppietta di Caligara a Palermo tiene ancora in vita i bianconeri”

L’edizione odierna de “Il Corriere Adriatico” si sofferma sul pareggio conquistato dall’Ascoli al Barbera contro il Palermo.

Una doppietta di Caligara a Palermo tiene ancora in vita l’Ascoli ma le speranze di non retrocedere sono ridotte al lumicino. La vittoria della Ternana in casa con il Catanzaro e il pareggio del Bari a Cittadella inguaiano i bianconeri. Ora bisognerà sperare in un miracolo e soprattutto che non si materializzi un “biscotto”.

Aiutati che Dio ti aiuta, ma in questo sciagurato campionato, l’Ascoli ha sprecato una teoria industriale di occasioni per salvarsi. E una squadra che lotta per non retrocedere non può totalizzare un punto nelle ultime due gare per non scavarsi la fossa da sola.