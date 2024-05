Corriere Adriatico: “Ascoli, i tifosi: «Adesso per noi è davvero durissima. Onore ai 171 che sono andati a Palermo»”

L’edizione odierna de “Il Corriere Adriatico” si sofferma sulla delusione dei tifosi dell’Ascoli dopo il 2-2 a Palermo.

Il campionato dei bianconeri si deciderà definitivamente venerdì sera. Solo allora si saprà quale sarà il destino della squadra di Carrera alla luce dei risultati scaturiti nell’ultima giornata. In 171 hanno raggiunto la lontanissima Palermo per sperare ancora nella salvezza, sono quelli che non hanno ancora mollato e che desiderano un esito positivo per il Picchio. Ma tra i tifosi bianconeri serpeggia un misto tra speranza e rassegnazione per quello che succederà. «Onore ai tifosi che sono andati fino a Palermo – dice Massimiliano Pica -. A noi serve la vittoria con il Pisa, sperando di riuscire a giocarcela ai playout. Ma anche in quella occasione sarà difficile».

«Abbiamo preso gol dopo appena 53 secondi contro una squadra scoppiata ormai da mesi, è inaccettabile. Ora puntiamo sui demeriti altrui sempre se riusciamo a vincere contro una squadra che non ha più nulla da chiedere. Chissà cosa succederà» aggiunge Michele De Angelis, mentre Luca Orsini, esprimendo un parere non ottimistico, evidenzia che «Chi crede che Bari e Ternana non vincano l’ultima partita (il Bari con un Brescia già aritmeticamente ai playoff e gli umbri con una squadra già retrocessa) è un illuso e comunque noi dovremmo vincere col Pisa».

«Ascoli molto molle all’inizio, con un gol preso a freddo che mi aveva fatto pensare ad una sconfitta pesante. Troppi errori, ho visto una squadra che non stava lottando per non retrocedere, senza mordente e senza grinta – aggiunge Sergio Cantalamessa -. Peccato per la vittoria della Ternana. In compenso il Pisa non ha più nulla da chiedere, proviamo a vincere e vediamo cosa fanno gli altri. Questo pareggio fa aumentare ancora di più il rimpianto dei punti lasciati per strada. La salvezza era tutt’altro che impossibile quest’anno».