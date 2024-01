Corriere dello Sport: “Ascoli, stretta per Inglese. Tutte le trattative del giorno in B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su tutte le trattative del giorno in serie B.

Attaccato a una prospettiva sempre più concreta di salvezza, dopo aver rimontato il Bari, rischiando di ribaltarlo nell’ultima giornata di campionato (da 0-2 a 2-2), l’Ascoli lavora per dare ulteriori rinforzi a Fabrizio Castori. L’effetto del tecnico marchigiano sulla mentalità della squadra è già evidente. Ma serve un attaccante di fisicità ed esperienza da innervare anche solo part-time in una squadra che ne ha assoluto bisogno nonostante il recupero di Nestorovski. Il nome di Roberto Inglese viene da tempo associato al Picchio. Ma il Parma non ha nessuna intenzione di accontentare il calciatore, lanciato al Carpi proprio da Castori, e che rimane praticamente fuori dai piani tecnici di Pecchia.

Il ds Marco Giannitti confida alla fine di spuntarla. Anche per Valerio Mantovani altro pupillo dell’allenatore bianconero con cui è stato promosso in Serie A con la Salernitana tre anni fa. La Ternana dopo la cessione di Salim Diakité al Palermo fa resistenza, ma il fatto che Capozucca cerchi difensori per Breda, potrebbe essere molto più di un idizio. Non è del tutto tramontata neppure l’idea Riccardo Gagliolo, altro elemento che ha avuto la fortuna di incrociare mister Castori e che è finito in Grecia dopo la sfortunata esperienza alla Reggina. A proposito della Ternana ci sono da registrare diverse trattative anche in entrata. Per sostituire Diakité, infatti, il ds delle Fere, Capozucca, ha già sondato il terreno con l’Atalanta per ottenere il prestito secco di Giovanni Bonfanti, ma nelle ultime ore è emerso Marco Pellegrino, difensore di proprietà del Milan.

Dunque, non solo attaccanti nel mirino dei club anche difensori. Il ds del Bari Ciro Polito confida di chiudere l’affare Abdoul Guiebre esterno sinistro basso che il Modena ha messo in uscita. Un rinforzo difensivo anche per lo Spezia. Dal Palermo arriva in Liguria Ales Mateju, in passato protagonista con le maglie di Venezia e Brescia. Per lui ci sono anche 15 presenze con la Repubblica Ceca, la sua nazionale. L’allenatore D’Angelo ha ottenuto anche un rinforzo per l’attacco. È fatta per il prestito dal Granada dell’israeliano di passaporto porghese del centravanti Shon Weissman. La dirigenza spezzina inoltre tratta Diego Falcinelli a scadenza con il Modena.

Ceduto al club francese del Lorient l’esterno basso Panos Katseris per una cifra prossima ai 3 milioni di euro, il Catanzaro ora ha le risorse giuste per rinforzare la squadra. Nel mirino del ds Magalini, dopo l’ingaggio del difensore centrale brasiliano Matias Antonini (tre anni e mezzo di contratto e opzione per la stagione successiva), punta al mediano Jacopo Petriccione del Crotone, con due tornei di A sulle spalle, con l’alternativa che potrebbe essere Adam Nagy del Pisa. Il Lecco ha depositato il contratto di Maikol Cifuentes che arriva in prestito dal Milan