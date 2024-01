Corriere dello Sport: “Palermo, in arrivo innesto a sorpresa. Valente vuole restare”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su Valente e la sua permanenza al Palermo.

Si sta per concludere invece l’avventura siciliana per Ales Mateju, che a giugno sarebbe andato a scadenza (il Palermo aveva un’opzione di rinnovo che non avrebbe esercitato) e che sarà lasciato libero di andare allo Spezia.

La sua partenza libera uno spazio in lista che potrebbe essere occupato da un altro difensore (Venuti, ex Fiorentina ora al Lecce) ma anche da un altro innesto a sorpresa.

Nessuna novità su Valente, che nonostante le richieste e zero minuti giocati nelle ultime 4 giornate, è disponibile a restare fino a giugno. Men che mai su Soleri, che piuttosto a Catanzaro guiderà l’attacco del Palermo, privo dello squalificato Brunori.