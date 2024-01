Corriere dello Sport: “Palermo-Diakité, affare fatto! Arriva anche Venuti?”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla trattativa che porterà a Palermo Diakité.

Parte Mateju (allo Spezia), arriva il difensore centrale Salim Diakité che essendo un under non occupa slot e lascia aperta la possibilità di un ulteriore intervento nel settore (Lorenzo Venuti?). Dunque l’operazione ormai in via di definizione potrebbe anche non essere l’unica per intervenire sul reparto arretrato, scopertosi fragile negli ultimi due mesi e privato, per un periodo ancora da precisare ma vicino al mese e mezzo, di Fabio Lucioni, ai box per un infortunio muscolare.

E’ ai dettagli il trasferimento in rosa di Salim Diakitè, 23 enne difensore francese d’origine maliana ormai in rotta con la Ternana: cercato già la scorsa estate, Diakitè arriva a titolo definitivo, contratto fino al 2028 e cifra da girare agli umbri circa 2 mln di euro, bonus compresi. Una scelta mirata per la possibilità di impiegare il giocatore sia come terzino destro, ruolo che ha fatto dannare il Palermo, sia come centrale, grazie alla stazza (186 cm). Il ko di Lucioni ma ancor più i tantissimi gol subiti dalla squadra (16 nelle ultime 7, porta violata da 9 gare) inducono a delle riflessioni e a cercare nuove soluzioni.

Sulle palle alte, il Palermo soffre pur potendo contare su elementi prestanti, da Nedelcearu a Ceccaroni passando anche per Graves per adesso spostato sull’out destro: anche sabato contro il Modena, la squadra di Corini ha subito due gol di testa, da Battistella ed Abiuso, ed ha rischiato in altre occasioni simili. Diakitè, in qualunque ruolo sia impiegato (ha giocato spesso anche in una difesa a 3), certamente potrebbe dare una mano nel campo specifico. Inoltre è un giocatore giovane e di gamba, che partecipa alla manovra, s’inserisce con frequenza e quest’anno nel solo girone d’andata ha già realizzato 3 gol, bottino non indifferente per un difensore. Non si sta lasciando bene con Terni ma ha voluto fermamente Palermo per un salto di qualità. Ritroverà in rosanero Mamadou Coulibaly con cui ha giocato assieme con le Fere.