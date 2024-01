Ag. Pigliacelli: «Auguro a Mirko di andare in A col Palermo»

Intervistato da “TMW” Danilo Caravello, agente tra gli altri anche di Mirko Pigliacelli ha parlato del Palermo e del suo assistito.

Ecco le sue parole:

«Mirko rappresenta una vera certezza per il Palermo ed è uno dei migliori portieri della Serie B per rendimento e regolarità; spero e gli auguro che possa raggiungere, quanto prima, il suo obiettivo, ossia quello di andare in Serie A con il Palermo, al quale è fortemente legato ed a cui tiene tantissimo».