Serie B: 0 a 0 a Venezia e a Modena, il Como vede la A. Samp e Brescia in vantaggio. I risultati parziali

Si sono appena conclusi i primi tempi delle partite della 37esima e penultima giornata di Serie B. Il Parma è sotto 0-1 contro la Cremonese, per via del gol dell’ex firmato da Vazquez dopo l’espulsione di Balogh. I ducali al momento sono a +2 dal Como, bloccato sullo 0 a 0 a Modena così come il Venezia contro la Feralpisalò. I lariani, con questi risultati, andrebbero in Serie A e potrebbero lottare per la vittoria del campionato.

In zona playoff il Palermo è in vantaggio 2 a 1 contro l’Ascoli per via delle firme di Brunori e Soleri, intervallate dal gol di Caligara. Sampdoria avanti grazie alla perla di Sebastiano Esposito mentre la Ternana resiste al Catanzaro. Il Brescia conduce per 2 a 0 grazie alle firme di Bjarnason e Moncini contro il Lecco, mentre il Sudtirol è sotto 1 a 0 a Pisa per via del sigillo di Bonfanti. Il Bari risponde al vantaggio del Cittadella e va al momento a +4 dalla Feralpisalò, che in questa maniera ritornerebbe in Serie B.

I RISULTATI PARZIALI

PALERMO-ASCOLI 2-1 (Brunori, Caligara, Soleri)

BRESCIA-LECCO 2-0 (Bjarnason, Moncini)

CITTADELLA-BARI 1-1 (Pittarello, Nasti)

PARMA-CREMONESE 0-1 (Vazquez)

SAMPDORIA-REGGIANA 1-0 (Se. Esposito)

VENEZIA-FERALPISALÒ 0-0

TERNANA-CATANZARO 0-0

COSENZA-SPEZIA 1-1 (Tutino, Reca)

MODENA-COMO 0-0

PISA-SUDTIROL 1-0 (Bonfanti)