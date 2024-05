Finale Playoff Serie B: Cremonese e Venezia non si fanno male, 0 a 0 all’intervallo

Il primo tempo di Cremonese-Venezia, gara valevole per la finale di andata dei playoff di Serie B, si è appena concluso con il risultato di 0 a 0. Allo stadio Giovanni Zini le due squadre sono state protagoniste di una partita, sin qui, molto equilibrata. L’unica vera palla gol è stata creata da Coda al 29′ che, con un tiro potente da fuori area, impegna Joronen. Entrambe le formazioni sembrano non voler rischiare la giocata, ma nella ripresa i grigiorossi sono chiamati ad offrire di più in quanto il pareggio farebbe comodo agli uomini di Vanoli. Il Venezia, per via del miglior piazzamento in campionato ottenuto rispetto alla Cremonese, giocherà in casa la gara di ritorno e salirebbe in Serie A anche in caso di parità nel doppio confronto.

Continue Reading