Schira: “Bologna, Sartori presente allo Zini per osservare Tessmann”

In questi istanti, allo stadio Giovanni Zini, si sta disputando la finale di andata dei playoff di Serie B tra Cremonese e Venezia. Sugli spalti è presente anche Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna. Come riportato su “X” da Nicolò Schira, esperto giornalista di calciomercato, il dirigente dei rossoblu sta assistendo al match per osservare da vicino Tanner Tessmann, centrocampista dei veneti protagonista di una brillante stagione. Gli emiliani seguono il giocatore da tempo e in estate potrebbero provarci seriamente.

Tonight there is #Bologna’s technical director Giovanni #Sartori at Zini Stadium to watch the game between Cremonese and Venezia to monitore the midfielder Tanner #Tessmann (born in 2001). #transfers https://t.co/X0tY1hWyl4

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 30, 2024