Catanzaro, Oliveri saluta: «Spero che ci rincontreremo presto» (FOTO)

Andrea Oliveri è pronto a salutare Catanzaro e tornare alla casa base, l’Atalanta. Il calciatore, infatti, ha fatto parte dell’organico del club allenato di Vivarini, ma il suo cartellino è tutt’ora di proprietà della Dea.

“Questa stagione è già finita, passata troppo in fretta, ma vivendo delle emozioni indescrivibili.

Una stagione piena di gioie che probabilmente sarà anche finita con un po’ di amaro in bocca, ma che avrà sempre un posto nel mio cuore, Catanzaro lo avrà…

Un gruppo che sin da subito si è legato fortemente creando una famiglia e che ha affrontato un campionato da grande squadra.

Voglio ringraziare tutti i tifosi per l’affetto e il sostegno che ci hanno dato tutto l’anno, sempre presenti nel bene e nel male, ringrazio il mister tutto lo staff tecnico e la società, per tutti questi momenti passati insieme e per la crescita che ho avuto grazie ad essi.

Spero che ci rincontreremo presto Catanzaro, grazie di tutto”