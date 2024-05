Calciomercato Spezia: interesse del Legia Varsavia per Reca

Come riportato dalla redazione polacca “Meczyki.pl”, l Legia Varsavia avrebbe messo gli occhi su Arkadiusz Reca.

Il giocatore polacco dello Spezia è un profilo ce piace e, allo stesso tempo, il calciatore avrebbe la possibilità di tornare in patria per giocare in uno dei club più blasonati del campionato polacco. Lo Spezia potrebbe dunque perdere uno dei pezzi più pregiati della rosa, con il contratto del difensore con scadenza nel 2025.