Finale Conference League: El Kaabi regala la coppa all’Olympiakos, un’ottima Fiorentina stesa 1 a 0 al 116′

L’Olympiakos è la vincente della terza edizione della Conference League. Ad Atene i greci superano la Fiorentina per 1 a 0 grazie al gol di El Kaabi ai supplementari. Torneo maledetto per i viola che, dopo la sconfitta dell’anno scorso contro il West Ham, non riescono ad alzare il trofeo nonostante una prestazione sufficiente. Sfuma dunque la possibilità di vedere nove squadre italiane nella prossima edizione delle coppe europee: la Fiorentina, ottava nella classifica di Serie A, si riqualifica nuovamente in Conference League ed esclude il Torino.

Nella prima frazione di gioco i greci partono subito col piede giusto e, al 4′, Podence impegna subito Terracciano. La risposta dei viola non tarda ad arrivare e al 9′ viene annullato un gol per fuorigioco. Al 20′, però, la miglior occasione è nei piedi di Bonaventura, poco lucido e preciso all’altezza del dischetto del rigore, permettendo al portiere avversario di bloccare il pallone.

La prima parte della ripresa viene gestita e ben controllata dalla Fiorentina, vicina al vantaggio prima con Milenkovic, sugli sviluppi di un corner, e poi con Kouamè che, davanti a Tzolakis, impatta male la sfera di gioco. Negli ultimi dieci minuti, invece, è la formazione biancorossa ad avvicinarsi all’1 a 0. All’80’ Iborra, di testa, sfiora il palo sul cross di Andrè Horta, mentre all’85’ El Kaabi non arriva per un pelo sul traversone insidioso del centrocampista portoghese. Ai supplementari l’Olympiakos fa leva sul sostegno dei suoi tifosi: dopo l’ottimo intervento di Terracciano su Jovetic, gli uomini di Mendilibar segnano al 116′ con El Kaabi, puntuale e cinico sul cross di Hezze. Dopo un lungo controllo Var, l’AEK Arena esplode in un urlo liberatorio che vale il trionfo europeo della formazione greca.