Gds: “La galassia City in chiaroscuro, disastro Troyes. In Giappone e in Cina…”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” analizza i campionati delle squadre della galassia City Group tra gioie e beffe.

Gioie intere, gioie a metà, beffe assurde e nuovi inizi: le altre undici squadre della galassia City stanno vivendo un 2024 di alti e bassi e se alcune hanno appena concluso la loro stagione altre l’hanno iniziata da poco, chi con il piede giusto chi con il piede sbagliato. Dopo un 2023 irripetibile, i blu di Manchester speravano di fare il bis un anno dopo ma le loro ambizioni si sono realizzate a metà: è arrivato un altro titolo in Premier (quarto di fila per Guardiola) dopo un duello memorabile con l’Arsenal, ma l’eliminazione ai quarti di Champions per mano del Real Madrid pesa come un macigno ed è solo in parte alleviato dalla precedente conquista di Supercoppa europea e Mondiale per Club.

L’ultima beffa è arrivata sabato scorso, con la Fa Cup persa in finale contro i concittadini dello United. La maggior sorpresa della galassia City è senza dubbio il Girona, che grazie al terzo posto conquistato alla quarta stagione assoluta in Liga parteciperà alla prossima Champions League: i catalani si sono giocati a lungo il titolo, prima di cedere il passo al Real Madrid ed essere scavalcati anche dal Barcellona. Grande gioia anche a Mumbai, dove la squadra locale ha trionfato nella Super League indiana vincendo i play-off. Insieme al Palermo ci sono altre tre grandi deluse del City Group nel 2023/24. La prima è il Troyes, clamorosamente

retrocesso in National (terza serie francese) dopo aver salutato la massima serie nella stagione precedente; la seconda il Lommel, che a marzo ha sfidato i rosa in amichevole e in campionato si è spinto fino alla finale play-off con il Kortrijk, cedendo solo ai supplementari della finale di ritorno; la terza il Melbourne City, sconfitto sempre nei play-off ai quarti di finale dai concittadini del Victory.

Altre cinque squadre hanno da poco cominciato il loro campionato. Bahia in Brasile (Serie A) e Montevideo in Uruguay (Segunda Division) sono prime in classifica, New York è terza nel Gruppo est della Major League Soccer, mentre meno rosea è la situazione degli Yokohama Marinos in Giappone e dello Shenzhen Peng in Cina: i primi occupano un anonimo tredicesimo posto, i secondi sono ultimi in Super League.