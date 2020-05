La ripresa degli allenamenti era prevista per lunedì 18 maggio, ma il Ministero ha rimandato tutto a martedì 19. Il motivo? La maggior parte delle squadre di Serie A reputa il protocollo Figc troppo stringente e limitante per quanto riguarda la ripresa del campionato. Dopo la nota del Ministero la Figc ha redatto un nuovo protocollo in cui vengono toccati i due punti essenziali. Sempre la Figc nel frattempo ha convocato un nuovo Consiglio Federale il prossimo 20 maggio: “La riunione del Consiglio Federale è stata convocata per le ore 12 di mercoledì 20 maggio. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione dei verbali delle riunioni del 24 febbraio e 10 marzo e alle comunicazioni del Presidente, i seguenti punti: informativa del Segretario Generale; modifiche regolamentari; nomine di competenza; decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020: provvedimenti conseguenti; circolare UEFA n. 24 del 24 aprile 2020: determinazioni in ordine alle modalità di conclusione dei campionati stagione sportiva 2019/2020; competizioni ufficiali professionistiche e dilettantistiche stagione sportiva 2019/2020: provvedimenti conseguenti; Licenze Nazionali stagione sportiva 2020/2021; termini tesseramento in ambito professionistico stagione sportiva 2020/2021; ratifica delibere di urgenza del Presidente Federale; varie ed eventuali“.