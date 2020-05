Intervenuto ai microfoni di “SportMediaset”, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato del mercato e di Federico Chiesa: «Belotti e Paquetà? Senza lo stadio di proprietà non si possono avere buoni giocatori. La Fiorentina non può continuare a guadagnare 100 milioni l’anno. Anzi quest’anno saranno meno. E sperare di arrivare a livello delle big italiane ed europee. Tra noi e loro c’è una differenza di 300/400 milioni. Questa è l’importanza dello stadio. Se devo sognare qualche giocatore dico Messi e Cristiano Ronaldo, Mbappè. Si può sognare ma non si può fare. Siamo la Fiorentina, non siamo il Real o il Barcellona. Dobbiamo essere pratici. E la tifoseria deve capire anche questo. Non è che non vogliamo fare. Non possiamo fare. Ibrahimovic? E’ un campionissimo ma non abbiamo preso nessuno decisione sul futuro verso nuovi giocatori».