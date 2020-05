Intervenuto ai microfoni di “Tuttoseried.com”, Maurizio Casilli, agente di Ricciardo, si è espresso così in merito al futuro del campionato: «La decisione che verrà presa sancirà la fine del campionato, perché se ci sono difficoltà ad iniziare la Serie A, figuriamoci in Serie D. Le prime verranno promosse e se non dovesse retrocedere nessuno dalla Serie C, secondo me creeranno un altro girone. Riporteranno i blasoni e le seconde che potranno permettersi il ripescaggio: grandi piazze che hanno ambizioni e solidità economica, da spettatori infiniti e da bacini di utenza importanti. Sarebbe bello rivedere città come Casarano, Messina, Taranto, Messina o Prato: questo per dare un segnale e per rendere i campionati ancora più belli. Il Savoia ha fatto un grandissimo campionato, tenendolo vivo fino a quando non si è fermato a causa del Coronavirus. 7 punti non sono un distacco clamoroso, è naturale che poi il Palermo l’avrebbe vinto a mani basse».