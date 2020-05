Intervenuto ai microfoni di “Tuttoseried.com”, Maurizio Casilli, agente di Ricciardo, si è espresso così in merito alla possibie permanenza del suo assistito al Palermo: «Noi saremmo onorati se il Palermo ci desse questa grande chance e saremmo pronti e arruolabili per fare un campionato di C: vedendo gli ultimi due anni di Gianni, ha fatto tanti gol. Peccato per l’infortunio che l’ha tenuto fuori qualche giornata e, se il campionato non si fosse fermato avrebbe mantenuto la sua media realizzativa. Insieme ad un grande amico e procuratore come, Angelo Rea, con cui abbiamo gestito il suo contratto a Cesena e con cui c’è una grande collaborazione, valuteremo il destino del calciatore, qualora il Palermo non fosse più interessato. Il nostro augurio è che possa continuare a vestire questa maglia importantissima e giocare in una società come questa: due uomini come Sagramola e Castagnini sono un lusso per la C, ed è incredibile come loro abbiano completato l’iter dei pagamenti. Questo fa capire il calcio vero, condotto da due uomini veri».