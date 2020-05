Intervenuto ai microfoni de “Il Tirreno”, Alberto Brignoli, portiere dell’Empoli, ha raccontato le sue impressioni in merito alla ripresa degli allenamenti: «In realtà per noi non è che cambi moltissimo. Di solito siamo in 3, ora facciamo 1 alla volta col preparatore Vincenzo Sicignano. Alle 9 del mattino inizio io, poi alle 10 c’è Filippo Perucchini e alle 11 Paolo Branduani. All’ingresso ci misurano la febbre e facciamo il test di saturazione, alla fine rimettiamo la mascherina e andiamo a farci la doccia a casa. Ripresa del campionato? Lo spero, soprattutto. Ma penso che sarà dura. Sembra che ci sia una sorta di scarico di responsabilità tra chi dovrebbe prendere la decisione. Ammetto che la situazione è complicata, ma finche’ non scopriranno un vaccino per il coronavirus qualche margine di rischio ci sarà sempre. Ora come a settembre o ottobre».