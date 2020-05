Attraverso un’intervista rilasciata ai microfoni di “TeleBari”, Michael Folorunsho, centrocampista del Bari, ha raccontato le proprie impressioni sul momento della Serie C in attesa di capire quale sarà la decisione del Consiglio Federale circa il destino della stagione in corso: «Dal Consiglio Federale mi aspetto che ci lascino giocare: ancora non abbiamo mollato, ci alleniamo tutti i giorni, vogliamo giocare per la promozione sul campo, fino alla fine. Il Carpi in B per media-punti? Bari merita rispetto, è una piazza che ha sofferto tanto. Per come la vedo io la media-punti non è giusta: altri gironi hanno partite in meno. La miglior seconda siamo noi».