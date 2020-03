Secondo quanto riportato dal “Corriere della Sera”, nella giornata di domani la FIGC incontrerà il Governo per presentare alcune proposte da adottare per salvare il sistema calcio. Tra questi ci sarà la richiesta della cassa integrazione per quei giocatori, la stragrande maggioranza di Serie B e C, che hanno un reddito non superiore ai 50mila euro.