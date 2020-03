Cattive notizie arrivano dalla Lombardia dove il numero dei contagi da coronavirus purtroppo nelle ultime 24 ore è tornato a crescere in maniera sostenuta dopo alcuni giorni di crescita meno intensa. Ad annunciarlo è stato lo stesso governatore lombardo Attilio Fontana. “I numeri purtroppo non sono molto belli, il numero dei contagiati è aumentato un po’ troppo rispetto alla linea dei giorni scorsi” ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, aggiungendo: “Dovremo valutare se è un fatto eccezionale determinato da qualche episodio particolare o se è un trend in aumento, il che sarebbe un po’ imbarazzante”.

L’aumento dei contagiati infatti si aggira intorno alle 2500 persone. “non sono ancora state fatte analisi su quali zone siano più colpite. Non so se è arrivato il picco o se ci è sfuggito qualcosa, queste valutazioni spettano ai tecnici, io posso solo dire che personalmente sono preoccupato” ha sottolineato il governatore Fontana.