Secondo quanto evidenziato da “La Sicilia”, a Catania sono stati venduti come prodotti igienizzante in realtà erano dei normali saponi senza alcuna azione disinfettante. Sono flaconi, prodotti da un’azienda del Ragusano, trovati e sequestrati dalla guardia di finanza di Catania in due farmacie della città. Le fiamme gialle hanno anche sequestrato a un edicolante, che le vendeva, 18 mascherine prodotte artigianalmente da lui. L’edicolante ed il produttore ibleo sono stati segnalati alla Procura per frode in commercio. Sono alcune delle irregolarità emerse dai accertamenti eseguiti dalla guardia di finanza di Catania per fare rispettare il Dpcm per l’emergenza Coronavirus che ha visto impegnati oltre 200 militari che hanno controllato 234 esercizi commerciali e 275 persone, denunciandone 11.