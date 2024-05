FIFA: Palestina chiede sospensione di Israele. I dettagli

Il conflitto israelo-palestinese raggiunge il calcio. La FIFA adesso dovrà affrontare la mozione della Palestina, come riportato da calcioefinanza.it, che richiede l’immediata sospensione della nazionale israeliana.

Richiesta formalizzata da Jibril Rajoub, presidente della Federcalcio palestinese, che si è rivolto direttamente al numero uno della FIFA, Gianni Infantino durante la riunione del calcio mondiale andata in scena a Bangkok. La FIFA affiderà una consulenza legale in merito alla richiesta come confermato da Infantino durante l’assemblea nella capitale Thailandese. La FIFA, inoltre, terrà una sessione straordinaria del suo consiglio direttivo prima del 20 luglio per esaminare l’analisi giuridica e decidere come procedere.