L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta un’intervista realizzata all’esterno del Palermo Luca Ficarrotta. Ad agosto, compirà trent’anni. «Mi restano altri sei o sette anni di attività. Senza presunzione, posso dare di più. Quello che ho fatto domenica dovrebbe rappresentare la normalità. Dopo la promozione, mi siederò con chi di dovere e mi auguro di chiudere la carriera a Palermo, legandomi alle ambizioni della società». E poi? «Vorrei aprire un’attività nel campo della ristorazione o della moda. Restare nel calcio? Per fare l’allenatore no, non mi ci vedo, dovrei studiare e con la scuola abbiamo… litigato. Piuttosto procuratore, quello mi piacerebbe».