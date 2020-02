Il Palermo domenica sarà impegnato in una difficile trasferta contro la Cittanovese, i rosanero devono vincere per mantenere a distanza di sicurezza il Savoia. L’edizione odierna di “Il Corriere dello Sport” fa il punto della situazione in casa Palermo, con alcuni rientri importanti in vista del match contro i calabresi. Tornano Martinelli e Vaccaro dopo le squalifiche e bastano questi due rientri per mettere Pergolizzi nelle condizioni di “respirare” nuovamente. L’emergenza con cui il tecnico ha dovuto fare i conti contro l’FC Messina sembra destinata a rientrare, anche se c’è da valutare le condizioni di alcuni giocatori come Peretti e Crivello. Filtra pessimismo sul difensore ex Verona, che molto probabilmente non recupererà per il match contro la Cittanovese. Crivello, invece ha un risentimento al polpaccio e ieri ha lavorato a parte. Intato Pergolizzi ha iniziato a fare delle prove di formazione optando per un 3-4-3. Con Vaccaro (provato sia come esterno alto sia sul centrosinistra nella difesa a tre), Martinelli potrebbe tornare nel il ruolo di interno, ma ieri a centrocampo ha agito a sinistra ancora sulla fascia con Langella sulla corsia opposta.