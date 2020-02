L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta un’intervista realizzata all’esterno del Palermo Luca Ficarrotta. All’andata, gol all’Fc Messina e al Corigliano, alla Del Piero. Poi tanta panchina. «Mi impegno, seguo le indicazioni del tecnico, poi devo metterci del mio. Siamo bene assortiti e se cambi una pedina, non vedi la differenza perchè, in quel momento, è allo stesso livello, se non piu forte, di chi gioca. Il gol mi manca, ma non mollo. Arriverà». E’ tornato il Palermo delle dieci vittorie? «Da quello che vedo, siamo in grado di ripetere il filotto iniziale. E in D non c’è avversario più forte di noi».