Covid, festa in una casa di Verona ieri sera, con cena e balli con 11 invitati. I vicini hanno chiamato i carabinieri ed è scattata per i commensali la multa di 5.280 euro.

Il blitz dei militari dell’Arma è scattato in un’abitazione a Verona dove era in corso una festa a cui partecipano, tra balli e libagione, 11 persone tutte poi multate per un importo complessivo di 5.280 euro.