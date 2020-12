Un black out nazionale ha spento i riflettori proprio mentre il Marsa ha tirato il rigore nel match contro il St. Andrews valida per la serie A maltese.

L’elettricità non è mai tornata e così l’arbitro ha sospeso il matche che il Marsa in quel momento stava conducendo per 2-0. Quando le due squadre scenderanno in campo, riprenderanno a giocare dal 62′. Chi stava guardando la partita non ha saputo se la palla calciata dal dischetto alla fine è entrata o è stata respinta dal portiere. In basso il video in questione.