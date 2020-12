A scuotere il club bianconero l’avviso di garanzia al dirigente bianconero Fabio Paratici che può comportare una responsabilità diretta del club bianconero. L’avvocato Angelo Pisani chiede una petizione a raccolta firme affinché il club paghi con la retrocessione. Ecco le sue parole ai microfoni di “Gonfialarete.com”:

«Emerge anche il coinvolgimento della Juventus FC nel caso Suarez. Altro che lealtà sportiva e rispetto dei principi, tale condotta va sanzionata severamente se si vuole tutelare il mondo dello sport e dare buon esempio soprattutto ai più giovani . Secondo le ultime indagini della Procura , il club bianconero sarebbe coinvolto direttamente viste le pressioni del dirigente Fabio Paratici e di altri rappresentanti della stessa Juventus FC.





Il signor Fabio Paratici è indagato per l’articolo 371 bis del codice penale, ovvero per aver reso false informazioni al pubblico ministero in sede di interrogatorio. L’ipotesi grave per la Juventus FC è quella della violazione dei doveri di lealtà. La sanzione va dalla retrocessione alla sanzione pecuniaria. Invitiamo gli amanti del calcio, dello sport e tutti i cittadini italiani schierati nel rispetto della giustizia a sottoscrivere la petizione e promuovere la raccolta firme con lo scopo di non far spegnere i riflettori e chiedere alle autorità competenti la retrocessione della Juventus FC per gravi violazioni anche dei principi sportivi che non possono esser tutelati da sanzioni più lievi».