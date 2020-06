Palazzo delle Aquile e villa Whitaker, sede della Prefettura di Palermo illuminate con il tricolore. Stando a quanto riferito da “Gds.it”, questa è una delle iniziative della città in occasione della Festa della Repubblica. Fino a domani anche villa Pajno, residenza del Prefetto sarà illuminata con i colori della bandiera italiana. Nell’ambito delle celebrazioni per il 2 giugno il prefetto Giuseppe Forlani, domani alle 9, deporrà in piazza Vittorio Veneto una corona commemorativa al Monumento ai Caduti. Subito dopo, alle 9.30, in piazza Verdi, all’ingresso del Teatro Massimo, alla presenza delle autorità Civili e Militari, dopo l’alzabandiera, darà lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. La cerimonia, si legge in una nota della Prefettura, avrà luogo nel rispetto delle disposizioni impartite in ragione dell’emergenza Covid-19, con osservanza delle esigenze di distanziamento sociale e delle altre misure di contenimento, finalizzate ad evitare assembramenti.