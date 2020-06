Chi abbandona per le strade o le spiagge di Cefalù mascherine o altri dispositivi di protezione individuale rischia una sanzione da 25 a 500 euro. Stando a quanto riferito da “Lasicilia.it”, questo è quanto stabilisce un’ordinanza del sindaco Rosario Lapunzina che ha annunciato la «tolleranza zero» verso comportamenti «incoscienti e incivili». Nelle ultime settimane, spiega Lapunzina, sono stati trovati centinaia di dispositivi di sicurezza usati abbandonati per terra nei pressi dei supermercati e di altri punti vendita. «È un problema non solo dal punto di vista della pulizia e del decoro – dice l’assessore alle Politiche ambientali Salva Mancinelli – perché abbandonare guanti e mascherine è un atto incivile e anche un pericolo per l’ambiente. Oltre a essere potenzialmente infetti e quindi rifiuti pericolosi, questi dispositivi abbandonati per terra contribuiscono a aggravare l’inquinamento della plastica monouso nel territorio e nel mare».