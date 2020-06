Il Monza è pronto a mettere a segno colpi importanti in vista del prossimo campionato. Stando a quanto riferito da “Tuttob com”, Adriano Galliani, dirigente del club lombardo, si sarebbe messo già al lavoro sul mercato mettendo nel mirino diversi calciatori in grado di fare subito la differenza nel club cadeto. Nel taccuino del dirigente sarebbero finiti Cigarini (Cagliari), Viviano (svincolato), Barberis (Crotone) e Pazzini (in scadenza col Verona).