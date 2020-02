Marco Ferrante, DG dell’FC Messina, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto raccolto da “Messinasportiva.it”: «A Licata, dove il Palermo ha perso, avremmo potuto vincere. In caso di Lega Pro avremmo già tanti giovani in casa. Il passo successivo sarà un vivaio importante, raccogliendo talenti in Sicilia. Messina è un grande brand. Abbiamo fatto qualcosa di importante, mostrando solidità societaria. Partnership con Infront? Non è casuale, ci sono basi importanti. Questa multinazionale ha fiutato che a Messina ci può essere un futuro calcistico e commerciale. E’ un volano che ci può dare un lungo respiro. Lotta promozione? Non penso che il Palermo perderà molti punti da qui alla fine. Il Savoia aveva una grande opportunità domenica e la partita si era messa bene. Ora deve recuperare qualche punto per arrivare allo scontro diretto più vicino ma il primo posto è molto più complicato. Vedremo come reagiranno».