L’edizione odierna di “Tuttosport” si sofferma sulla volontà di Iljia Nestorovski, ex attaccante del Palermo, di riprendersi con forza una maglia da titolare nell’Udinese di Gotti. Infatti, nella sfida contro la Fiorentina, per garantire maggior profondità in attacco, non è escluso che il tecnico rodigino provi a concedere maggior fiducia a Nestorovski, facendo rifiatare Lasagna.