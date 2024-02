Feralpisalò-Palermo: Felici sarà l’unico ex in campo

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara tra Feralpisalò e Palermo e l’ex rosa in campo Mattia Felici.

Non ci sarà l’ex più atteso della sfida contro la FeralpiSalò, Luca Fiordilino, visto che il centrocampista palermitano è stato espulso nello scorso match disputato e pareggiato in 9 contro 11 dai lombardi sul campo della Reggiana, ma il Palermo si troverà di fronte un altro ex, Mattia Felici. La garacontro i rosanero l’avrebbe sentita e vissuta sicuramente in maniera più intensa il classe 1996 di Casteldaccia, che è cresciuto nel settore giovanile rosanero, oltre ad aver indossato in 32 occasioni la maglia del Palermo, ma anche l’esterno vivrà delle forti emozioni. Felici, infatti, nel capoluogo siciliano ha vissuto la prima esperienza nel calcio dei grandi.

Aveva soli 18 anni quando è stato scelto dal Palermo per far parte della squadra della «rinascita» nel 2019. E Felici non ha deluso le aspettative, rivelandosi fondamentale per la vittoria del campionato di Serie D: 25 presenze, 4 gol e 3 assist. Poi la promozione della squadra rosanero in Serie C e il suo ritorno al Lecce. Ma la sua storia con Palermo non era ancora giunta al suo termine, nel mercato di gennaio tornò nuovamente in Sicilia: 11 presenze, un gol e un assist.

I tifosi rosanero, tra l’altro, sono comunque rimasti legati a lui e ne hanno un bel ricordo, considerato che – seppur giovanissimo – era riuscito ad essere una delle armi in più del Palermo. Per Felici nella stagione successiva l’esperienza alla Triestina e adesso questa avventura in B con la Feralpisalò, dove in 24 presenze (tra campionato e Coppa Italia) ha già realizzato tre gol e quattro assist, diventando uno dei punti fermi della squadra.