Il direttore generale del FC Messina Marco Ferrante attraverso i canali ufficiali del club ha aperto all’ipotesi di un ripescaggio in Serie C nella prossima stagione: «Sono certo che si libereranno molti posti in Serie C nella prossima stagione, ci sono molti club in affanno, e noi potremmo essere per storia e bacino d’utenza fra i papabili per il ripescaggi. È una cosa a cui credo fermamente. Non credo invece fattibile la rinascita di una C2 o quella di creare un girone supplementare di Serie C».