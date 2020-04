Ci sono ancora dubbi sulla ripartenza della Premier League, ma il capo del consiglio della Polizia che si occupa della sicurezza degli stadi Mark Roberts ha rilasciato un’intervista ai microfoni della BBC per proporre una soluzione alternativa. Queste alcune sue parole: “Tanti match, anche senza pubblico, obbligano comunque moltissime persone a spostarsi. Vanno valutati i benefici di giocare in un campo neutro”, ha dichiarato Roberts. Nei prossimi giorni la Federazione, dunque, potrebbe pensare ad una valutazione simile per poter far riprendere il campionato.