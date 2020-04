La dirigenza del Real Madrid, come riportato dal quotidiano “AS”, non è convinta alla ripresa delle attività secondo le indicazioni approvate dal presidente Tebas e dal Consiglio superiore dello Sport. I Blancos vogliono capire alcuni punti della fase 0, che inizierà nei prossimi giorni: serve chiarezza sulle distanze e sul tipo di allenamento che può essere definito di “base”. Le perplessità dei madrileni potranno però essere risolte domani: Javier Tebas contatterà le società per spiegare quali sono tutti i punti da dover rispettare per riprendere le attività nei propri centri sportivi.