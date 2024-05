“Facciamo domanda di ripescaggio: andiamo in Serie C”: un’altra squadra siciliana tra i professionisti | Ritorno spettacolare

Un’altra Siciliana si affaccia al calcio professionistico, per quello che sarebbe un ritorno storico in Serie C.

Una cavalcata storica, dall’Eccellenza a un passo dalla Serie C. Un’altra siciliana, dopo Catania e Palermo, si affaccia al calcio professionistico, dopo gli anni d’oro dei primi 2000 quando addirittura la Serie A vantava tre squadre (Messina, Catania e Palermo) nella massima serie.

Con il Palermo arrivato in semifinale per la promozione dalla B alla A, e il Catania ai quarti di finale contro l’Avellino, è stata una primavera ricca di emozioni nella fase ad eliminazione diretta per le squadre isolane.

Adesso però arrivano i primi verdetti anche dalla Serie D, con la vincente del girone I del Sud, nel quale hanno giocato squadre come l’Akragas e il Canicattì, che si appresta a un posto in prima fila nell’eventuale ripescaggio per approdare nel calcio professionistico. Il presidente del club emozionato alla fine della partita ha detto di non vedere l’ora di mettersi al lavoro per inviare la domanda alla Federazione. Un’altra bella notizia per il calcio siciliano.

Serie C, ipotesi ripescaggio concreta

Giornata di grande festa domenica 19 maggio. Il Siracusa infatti ha battuto la squadra di Reggio Calabria nella finale del playoff di Serie D. Grande soddisfazione per i siracusani, che davanti al proprio pubblico – circa 5 mila persone – hanno vinto in rimonta con il risultato di 2-1 una partita molto emozionante.

Adesso il Siracusa, nello spareggio tra seconda e terza del Girone I, viaggia in corsia preferenziale per la Serie C, avendo vinto la finale. Il club, come ha dichiarato al termine della partita il presidente Ricci, potrebbe essere ripescato tra i professionisti. L’ipotesi è più che concerta e in estate arriverà il verdetto.

Siracusa in Serie C: la squadra adesso è davanti a tutti

Nel complesso format di promozione in Serie C, il Siracusa adesso è davanti a tutti. Nei vari gironi infatti si giocano ogni anno gli spareggi tra le seconde e le terze, che vanno in prima fila per il ripescaggio. E’ il caso dei siracusani, che hanno battuto la scorsa domenica la squadra di Reggio Calabria in finale.

Il presidente Alessandro Ricci si impegnerà adesso per portare la squadra in Serie C, ecco le sue dichiarazioni nel posto partita: “Abbiamo bisogno dell’amministrazione, lavoreremo per fare domanda di ripescaggio. Negli ultimi venti mesi siamo passati dall’ottavo posto in Eccellenza ad essere primi in graduatoria per la Serie “.