TMW: “Siracusa, caccia al nuovo tecnico. In pole Marco Turati, collaboratore di Italiano”

Il Siracusa inizia a programmare seriamente la prossima stagione. Secondo quanto riporta Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, la dirigenza italiana avrebbe iniziato a guardare all’interno dello staff di Vincenzo Italiano alla Fiorentina per trovare il nuovo allenatore. Ricerca, questa, che ha portato dritti a Marco Turati, collaboratore tecnico dell’allenatore viola, profilo molto apprezzato che sembra dunque essere in pole per la panchina in vista della stagione 2024/2025.

Continue Reading