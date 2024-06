Gasperini non può crederci: lascia l’Atalanta e va alla Juventus | La pazza notte di Giuntoli

Gasperini perde il primo pezzo, il giocatore è deciso a lasciare l’Atalanta: blitz nella notte di Giuntoli.

Una stagione tra le montagne russe per Gasperini, conclusa con un trionfo storico. Il tecnico ha alzato il primo trofeo della sua carriera, al quarto tentativo in una finale, con l’aggravante psicologica di essersi presentato in Europa con la sconfitta pesante della Coppa Italia.

Un anno iniziato piano, e finito alla grande, come caratteristica dell’Atalanta che ha ormai abituato ad avere un andamento più da diesel che di sprint. L’Europa League, prima italiana ad alzare la nuova versione della Coppa Uefa, è stata la soddisfazione più grande della storia del club, e adesso la strada è tutta in discesa.

Sì, perché la Dea vuole puntare in alto ma per farlo dovrà rinforzarsi. Prima di tutto blindare i propri campioni, con le big di tutta Europa e della Serie A già alle porte dell’Atalanta. Giuntoli potrebbe strappare il primo fedelissimo di Gasperini, dopo che il calciatore sembra non avere raggiunto l’accordo per rimanere.

Atalanta, salta il riscatto

E le big della Serie A hanno già cominciato a sondare il terreno. L’Atalanta, piena di giocatori interessanti, non ha intenzione di svendere i propri big, molto corteggiati soprattutto dalla Juventus, che ha in testa sempre Koopmeiners. Ma c’è un altro nerazzurro in questo momento ad avere attirato l’attenzione della Juve e di Giuntoli.

Stiamo parlando di Holm, in prestito dallo Spezia, che secondo quanto si apprende in queste ore l’Atalanta non vorrebbe riscattare alle cifre pattuite. La Juventus, ma anche l’Inter, potrebbero inserirsi nella trattativa.

Holm, occhio alla Juve e all’Inter

In queste settimane Holm dovrà decidere cosa fare il prossimo anno. L’Atalanta infatti non avrebbe intenzione di pagare gli 8,5 milioni pattuiti per il riscatto (complessivo da 12 milioni di euro) allo Spezia, che lo scorso anno lo aveva ceduto in prestito ai bergamaschi.

Nelle prossime ore l’entourage del giocatore e il club si incontreranno nuovamente per discutere del possibile abbassamento delle pretese economiche, e intanto la Juventus potrebbe inserirsi nella trattativa. Anche l’Inter, come confermato nelle scorse ore, guarda con attenzione l’evolversi della vicenda. Il classe 2000 ha messo insieme quest’anno 30 presenze, andando anche in gol in campionato contro il Frosinone. La sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro.