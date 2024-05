Davide Ancelotti sarà il nuovo allenatore: il figlio di Carletto vince la 15^ e inizia la carriera solista | Firma e presentazione a giugno

Davide Ancelotti pronto alla prima esperienza da allenatore. Dopo la finale di Champions il figlio di Carletto lascerà Madrid

Una vita a fianco al padre, da assistente allenatore. Sono 8 le stagioni in cui Davide Ancelotti è rimasto accanto a Carletto, tra tante vittorie e soddisfazioni, e insieme anche a qualche delusione, come Everton e Napoli. Davide, 35 anni a luglio, ha iniziato da giovanissimo a sedere su panchine prestigiose come secondo allenatore, grazie al padre che nella sua seconda parte di carriera ha portato a casa trofei su trofei.

Davide è stato insieme a Carlo nelle esperienze al Bayern Monaco, dove ha esordito in panchina come assistente nel 2016, ma ha potuto fare esperienza alla grande, tra Inghilterra, Serie A, ma soprattutto in Liga dove dal 2021 è tornato a sedere insieme a Carlo nella seconda avventura del padre a Madrid.

L’esperienza adesso è tanta per Davide, che potrebbe iniziare a desiderare grazie agli insegnamenti ricevuti una panchina tutta sua. E sono stati tanti i club che hanno guardato Davide come possibile allenatore negli anni, l’interessamento questa volta è arrivato dalla Francia.

Davide Ancelotti, prima avventura in solitaria

La tanto attesa prima avventura in solitaria per Davide Ancelotti potrebbe arrivare già a partire dalla prossima stagione. L’assistente di Carlo al Real Madrid però al momento ha una sola cosa in testa: Wembley. L’appuntamento con la storia sarà l’1 giugno 2024, per la finale di Champions League.

Davide e Carlo vogliono portare la 15esima Coppa dei Campioni a Madrid, prima di salutare – anche se Carlo dovrebbe rimanere in Spagna fino al 2026 -. Poi il secondo allenatore del Real potrebbe liberarsi, e valutare la candidatura in Ligue 1.

Davide Ancelotti, ipotesi Francia: avventura in Ligue 1

Come riportato in queste ore da l’Equipe, una squadra in Francia starebbe pensando a Davide Ancelotti per la panchina per il prossimo anno. Il giovane secondo allenatore non aveva seguito il padre ai tempi del Paris Saint Germain, dunque per lui si tratterebbe di un esordio a tutti gli effetti in Ligue 1.

La squadra interessata secondo i media francesi sarebbe il Reims, che per il nuovo tecnico ha già ricevuto una 60ina di candidature. Il club vuole sostituir Will Still, che ha lasciato lo scorso 2 maggio. Come fa sapere l’Equipe entro fine mese la squadra effettuerà una scrematura dei cv, tra cui sarebbe finito anche quello di Davide Ancelotti, poi effettuerà i vari colloqui.