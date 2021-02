Intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il Palermo, Fabiano, tecnico della Turris, ha commentato la dolorosa sconfitta di oggi pomeriggio:

«La Turris ha fatto una partita importante, forte sotto tutti i punti di vista, tecnico, tattico, mentale, della collaborazione tra i compagni. Dispiace per il risultato che non ci premia, c’è rammarico, ma non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi. Anzi, gli ho detto che con queste prestazioni ce ne usciamo. È un momentaccio. Abbiamo giocato contro una squadra importante con Lucca che ha fatto la differenza. Devo fare i complimenti alla mia squadra per come ha approcciato alla partita e per come l’ha portata in porto.





A volte in casa abbiamo giocato con le due punte ed il trequartista e mi hanno criticato perché avevo fatto così, poi ho fatto il 3-5-2 e mi hanno criticato. Tutto dipende dal risultato. Ma io ho le mie certezze e vado avanti per la mia strada, senza farmi condizionare da nessuno. La squadra ha fatto una grossissima partita, al di la dei numeri del modulo. Mi interessa soprattutto la prestazione e quella c’è stata sotto il profilo mentale, tecnico e tattico, quindi non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi».