Intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il Palermo, Fabiano, tecnico della Turris, ha commentato la dolorosa sconfitta di oggi pomeriggio:

«È un momentaccio. Più di qualche volta abbiamo preso gol su errore individuale, però dobbiamo avere la forza di reagire ed andare avanti partendo soprattutto dalla prestazione fatta oggi sotto ogni profilo, soprattutto mentale. È una squadra che ha lottato per cento minuti, ha cercato il risultato fino alla fine.





L’allenatore è sempre in discussione, è sempre sul filo del rasoio. Lo sono dal primo giorno che sono arrivato a Torre del Greco tre anni fa. Fa parte del gioco e del ruolo dell’allenatore. Sono a testa alta perché do il massimo, poi dipende dalle decisioni della società. In questo momento i risultati non ci sono ed è giusto che la società prenda qualsiasi decisione, ma sicuramente non sarò io ad oppormi. Resto convinto che ci tireremo fuori».