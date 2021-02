Lorenzo Lucca è sicuramente uno degli assoluti protagonisti di questa stagione in serie C del Palermo. L’ex attaccante del Torino è diventato ormai pilastro inamovibile del reparto offensivo dei rosanero e a suon di gol è entrato nei cuori dei supporters rosanero.

Anche oggi Lucca si è reso protagonista di un’ottima prestazione grazie a due gol che hanno permesso alla sua squadra di conquistare un vittoria preziosissima in ottica playoff.





Per Lucca si tratta del decimo gol stagionale, numeri importanti che hanno attirato le attenzioni anche di un grande bomber del passato come Cristiano Lucarelli, che nei giorni scorsi si era riferito a lui dicendo: «mi ha impressionato, mai visto un giocatore di 20 anni cosi forte, bravo con i piedi, con gamba. Si vede un’agilità per la struttura che ha che non è comune. Ha un potenziale incredibile».

Intanto, tra i tifosi rosanero è scoppiata quella che potremmo definire una vera e propria “Luc(c)a Toni mania” con tanto di diversi fotomontaggi in giro per il web che paragonano l’attuale bomber del Palermo con l’ex attaccante rosanero Luca Toni. In alto la foto di uno di questi fotomontaggi.