FA Cup, svolta storica: stop ai “replay”, dal prossimo anno supplementari e rigori

Come annunciato dalla Football Association, una svolta storica cambierà la FA Cup. A partire dalla prossima stagione non ci saranno più i replay. In ogni turno della competizione, se un match terminerà in parità si andrà direttamente ai tempi supplementari ed, eventualmente, calci di rigore.

Le gare di FA Cup infatti d’ora in poi si giocheranno nei weekend durante i quali i campionati verranno stoppati. A seguito di questa decisione, arrivata dopo una decisione condivisa dai club inglesi, il massimo campionato inglese fornirà fino a 133 milioni di sterline a stagione a partire dalla stagione 2025-26 a tutti i livelli del calcio maschile e femminile.