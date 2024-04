Manchester City, delusione Haaland: potrebbe andare via con la clausola

Ieri sera il Manchester City è stato eliminato dal Real Madrid ai quarti di finale di Champions League. Gli uomini di Guardiola hanno perso ai calci di rigore e non riescono, dunque, a raggiungere le semifinali da campioni in carica. Gli inglesi hanno pagato le prestazioni deludenti di Haaland, tra i peggiori nel doppio confronto contro la capolista della Liga.

Il norvegese, protagonista assoluto della scorsa stagione, potrebbe lasciare il Manchester City a fine stagione. Sul suo contratto è presente una clausola da 150 milioni di euro (in vigore dalla prossima estate) che, considerate le cifre del calciomercato moderno, potrebbe far gola a qualche ricca proprietà. Tuttavia le possibilità che l’ex Borussia Dortmund cambi casacca a fine stagione sono molto basse. Adesso l’obiettivo del numero 9 dei Citizens è quello di aiutare il suo club a vincere i trofei rimasti ancora in palio, tra cui la Premier League.